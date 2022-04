75 Jahre parlamentarische Demokratie in Niedersachsen Stand: 22.04.2022 12:00 Uhr Der Beginn der modernen repräsentativen Demokratie in Niedersachsen jährt sich dieses Jahr zum 75. Mal: Am 13. Mai 1947 kam der erste frei gewählte Landtag zu seiner Konstituierenden Sitzung zusammen.

Mit einem Festakt soll nun laut Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) einerseits auf das Erreichte zurückgeblickt und anderseits die aktuellen Herausforderungen für die Demokratie reflektiert werden. "Vor 75 Jahren trat der erste frei gewählte Niedersächsische Landtag zusammen. Heute ist die parlamentarische Demokratie tief in der politischen Kultur unseres Landes verwurzelt. Sie steht für Frieden, Freiheit, Vielfalt und Versöhnung. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass unsere Demokratie auch in Zukunft stark bleibt", so Andretta anlässlich des Jubiläums. Der Festakt findet im Plenarsaal des Niedersächsischen Landtages statt, NDR.de überträgt am 13. Mai ab 11 Uhr an dieser Stelle live.

AUDIO: 13. Mai 1947: Erste Sitzung des Niedersächsischen Landtags (3 Min)

Grußwort von Ministerpräsident Stephan Weil

Zu den Gästen zählen demnach unter anderem aktuelle und ehemalige Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Religion und Gesellschaft. Außerdem seien Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen Niedersachsens eingeladen, die die demokratische Zivilgesellschaft auf vielfältige Weise mitgestalteten. Von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) soll ein Grußwort per Video gesendet werden. Unmittelbar vor dem Festakt laden die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen sowie das Katholische Büro Niedersachsen um 9.30 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Marktkirche Hannover ein.

