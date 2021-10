75 Jahre Niedersachsen: Das Land feiert im Kuppelsaal Stand: 25.10.2021 16:51 Uhr Am 1. November feiert Niedersachsen seinen 75. Geburtstag. Der Festakt ist der Höhepunkt des Feier-Marathons. Das Jubiläum wurde schon unter anderem in der Landesvertretung in Berlin begangen.

Am kommenden Montag begrüßt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittag 2.000 geladene Gäste im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC). Zuvor gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) spricht ein Grußwort. Der Schriftsteller Navid Kermani wird die Festrede halten. Den musikalischen Rahmen setzt das Jugendsinfonieorchester Niedersachsen. Der NDR in Niedersachsen berichtet live.

Weitere Informationen Staatsakt - Live aus dem Kuppelsaal Hannover Mit einem Staatsakt feiert das Bundesland die Gründung vor 75 Jahren. Der NDR überträgt live aus dem Kuppelsaal in Hannover. mehr

"Unser Schatz": Hunderte beteiligen sich

Der NDR in Niedersachsen hat die Vorbereitungen auf den 75. Geburtstag des Landes mit zahlreichen Dokumentationen, bunten Geschichten und den Niedersachsen-Momenten von Bürgerinnen und Bürgern begleitet. An dem multimedialen NDR Projekt "Unser Schatz für Niedersachsen" haben sich Hunderte Menschen beteiligt. Anfang Oktober hat Ministerpräsident Weil die Ausstellung mit den gesammelten Schätzen der Niedersächsinnen und Niedersachsen im Landesmuseum Hannover eröffnet.

Veranstaltungen Unser Schatz: Ausstellung zu 75 Jahre Niedersachsen eröffnet Der NDR Niedersachsen hat persönliche "Schätze" der Menschen im Land gesammelt - nun sind sie im Landesmuseum zu sehen. mehr

75 Jahre Niedersachsen in bewegten Bildern

Geschichten aus 75 Jahren Niedersachsen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 01.11.2021 | 19:30 Uhr