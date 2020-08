Stand: 29.08.2020 17:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

72.500 Kinder in Niedersachsen eingeschult

Am Sonnabend sind 72.500 Kinder in Niedersachsen ins Schulleben gestartet. Doch auch für sie ist durch Coronaalles anders: Statt großer Feiern mit vielen Gästen, mit Musikprogramm und Gruppen-Fotos fiel der Rahmen kleiner aus. In den Schulen gelten strikte Hygienepläne, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Kinder dürfen nur wenige Angehörige mitbringen, die Erstklässler werden auch schichtweise eingeschult. Außerdem arbeiteten die Schulen mit Abstandsregeln, Gästelisten und Platzkarten.

Videos 02:14 Hallo Niedersachsen Schulstart in Niedersachsen: So lief der Tag Hallo Niedersachsen Für rund eine Million Kinder und Jugendliche in Niedersachsen hat trotz Corona die Schule wieder begonnen. Abstandsgebot, Maskenpflicht und häufiges Lüften - wie gut klappt das? Video (02:14 min)

Mit dem Auto den Segen abholen

Auch die Kirchen wurden kreativ, denn die klassischen Einschulungsgottesdienste waren meist nicht möglich. In Nienburg baute die Kirchengemeinde drei Segensstationen auf. Um den Corona-Abstand zu wahren, konnten die Familien im Auto von Station zu Station fahren. Manche Gemeinden - wie in Klein Hehlen (Landkreis Celle) - feierten gleich vier Gottesdienste in Folge. In Wilhelmshaven bekamen Schüler den Segen in Zelten auf dem Schulhof.

Wer den besonderen Tag mit der Familie im Restaurant oder Gasthaus feiern wollte, konnte das auch nur im kleinen Kreis tun: Dort gelten die normalen Kontaktegeln, bei denen zehn Personen oder zwei Haushalte zusammensitzen dürfen.

