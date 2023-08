650.000 Verkäufe: Deutschlandticket in Niedersachsen beliebt Stand: 12.08.2023 13:53 Uhr Im Juni wurden in Niedersachsen rund 650.000 Deutschlandtickets verkauft - laut Verkehrsministerium eine Erfolgsgeschichte. Über die Finanzierung in den kommenden Jahren herrscht jedoch Uneinigkeit.

Etwa zehn Prozent der Käuferinnen und Käufer des Deutschlandtickets im Juni waren den Angaben des niedersächsischen Verkehrsministeriums zufolge Neukunden. Sie hatten demnach vorher kein Bus- oder Bahnabonnement und sind auf den ÖPNV umgestiegen. Das Ministerium nannte das Deutschlandticket eine Erfolgsgeschichte. Bundesweit nutzten im Juni rund elf Millionen Menschen das sogenannte 49-Euro-Ticket. Bleibt es bei dem Ticketpreis ist die Finanzierung des Deutschlandtickets laut Verkehrsministerium bis 2025 gesichert.

Deutschlandticket: Wer zahlt mögliche Mehrkosten?

Bislang offen ist jedoch, wer in den kommenden Jahren für steigende Kosten des Tickets aufkommt. Zwischen Bund und Ländern gibt es dem Verkehrsministerium zufolge nur für dieses Jahr eine Vereinbarung, wie mögliche Mehrkosten aufgeteilt werden. Für das Jahr 2024 haben sich Bund und Länder nicht geeinigt. "Da blicken wir als Länder insgesamt mit großer Sorge drauf, dass wir hier auch zu einer Vereinbarung für die kommenden Jahre kommen müssen", sagte Christian Budde, Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums. Für das Ticket stellen Bund und Länder generell jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung - für Niedersachsen seien dies etwa 120 Millionen Euro. Die Länder haben bereits einen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) geschrieben - sie fordern Zusagen zur Finanzierung.

