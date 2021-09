60 "Fridays for Future"-Demos mit Tausenden Teilnehmenden Stand: 24.09.2021 15:55 Uhr "Alle fürs Klima": Unter diesem Motto gehen heute in ganz Niedersachsen junge Menschen auf die Straße. Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen sie mit ihrem Protest ein Zeichen setzen.

Nach ersten Berichten ist der Zuspruch bei den rund 60 Aktionen in Niedersachsen deutlich besser als von den Organisatorinnen und Organisatoren erwartet. In Oldenburg zählte die Polizei nach Informationen des NDR in Niedersachsen mehr als 4.000 Demonstrierende - etwa viermal so viele, wie im Vorfeld angemeldet waren. Auch in Lüneburg übertraf die Resonanz die Erwartungen der Aktivistinnen und Aktivisten. War dort mit bis zu 1.000 Teilnehmenden gerechnet worden, so zählte die Polizei bis zum Nachmittag rund 1.500 Personen, die Veranstaltenden sprachen von knapp 2.000.

Mindestens 5.000 Protestierende in Hannover

Die größte Demonstration in Niedersachsen findet zur Stunde auf dem Opernplatz in Hannover statt. Die Polizei schätzt die Teilnehmendenzahl auf 5.000 bis 8.000. Zusätzlich findet der Protest in der Landeshauptstadt auch auf dem Wasser statt. Auf der Ihme lassen die Protestierenden einen lebensgroßen Wal aus recyceltem Material schwimmen, begleitet von Musik und Booten.

Das fordert Fridays for Future Die "Fridays for Future"-Bewegung Deutschland hat im April 2019 ihre Forderungen veröffentlicht. Sie fordert den Kohleausstieg bis 2030 und eine komplett nachhaltige Energieversorgung sowie die sogenannte Nettonull bis 2035. Bis Ende des Jahres 2019 solle ein Viertel der Kohlekraft abgeschaltet, Subventionen für fossile Energie beendet und die CO2-Steuer eingeführt werden. Ziel aller Maßnahmen ist die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad und die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens.

"Fridays for Future" überall in Niedersachsen

Auch in Göttingen und Braunschweig sind Demonstrierende für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Dazu in vielen kleineren Orten wie Alfeld, Einbeck, Melle, Peine, Uslar und Winsen/Luhe. Sogar auf den Nordseeinseln Norderney und Spiekeroog wurde für das Klima gestreikt. In Vechta sind der Polizei zufolge bereits um 9 Uhr etwa 100 Jugendliche mit umweltpolitischen Forderungen durch die Straßen gezogen. In Zetel (Landkreis Friesland) demonstrierten nach Polizeiangaben etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Wilhelmshaven versammelten sich etwa 250 Personen.

Bewegung sieht Klima als wahlentscheidendes Thema

Die Bundestagswahl sei entscheidend für mehr Tempo beim Klimaschutz, heißt es im Aufruf der Klimaschutz-Bewegung. "Die Gesellschaft steht hinter uns. Klimagerechtigkeit wird das wahlentscheidende Thema." Von der künftigen Bundesregierung verlangt "Fridays for Future" unter anderem, dass sie spätestens 2030 aus der Kohleverstromung aussteigt. Die Erneuerbaren Energien müssten bis dahin auf mindestens 80 Prozent Anteil am Stromverbrauch ausgebaut werden.

