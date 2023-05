5.000 Jugendliche beteiligen sich an 72-Stunden-Aktion Stand: 13.05.2023 13:40 Uhr "Unsere Zeit ist jetzt!" - so lautet das Motto der 72-Stunden-Aktion 2023 der Niedersächsischen Landjugend. 128 Ortsgruppen nehmen teil. Sie müssen in drei Tagen eine vorher unbekannte Aufgabe lösen.

von Torsten Ahles

Am Donnerstag wurden die mit Spannung erwarteten Aufgaben verteilt, seit Freitag sind rund 5.000 Jugendliche in ganz Niedersachsen dabei, die Vorgaben umzusetzen. Unter den häufigsten Aufgaben ist unter anderem die Neugestaltung des Dorfplatzes, die Renovierung von Gemeinschaftshäusern oder die Verschönerung von öffentlichen Plätzen, so wie in Hanstedt in der Nordheide. Die Landjugendlichen haben im Vorfeld Sach- und Geldspenden von Dorfbewohnerinnen und -bewohnern gesammelt, sie dürfen aber keine eigenen finanziellen Mittel einsetzen. Sogenannte Agentinnen und Agenten haben sich vor Ort die jeweiligen Aufgaben überlegt. Dabei handelt es sich in der Regel um Mitglieder der Gemeinderäte oder anderer Ortsverbände. Zusammen haben sie nach Projekten für die Gemeinschaft gesucht. Von der gelösten Aufgabe sollen am Ende aber nicht nur die Dorfbewohnerinnen und -bewohner etwas haben. Auch die Attraktivität für Touristen kann dadurch gesteigert werden. Die Aktion endet am Sonntag um 18 Uhr, an vielen Orten mit einer gemeinsamen Feier.

Die Landjugend boomt

Die Niedersächsische Landjugend (NLJ) veranstaltet die Aktion seit 1995 alle vier Jahre. Diesmal nehmen insgesamt 128 Gruppen aus Niedersachsen teil - so viele wie noch nie zuvor. "Ein Rekord, der zeigt, wie engagiert und motiviert die jungen Leute im ländlichen Raum sind", freut sich Hannes Wilhelms, stellvertretender Landesvorsitzender der NLJ. Insgesamt verzeichnet die Niedersächsische Landjugend aktuell 212 Ortsgruppen. Nach Angaben einer Sprecherin gab es in diesem Jahr bereits sechs Neugründungen.

