Stand: 14.04.2020 15:44 Uhr

50 geflüchtete Kinder kommen Sonnabend an

Am Sonnabend sollen 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland in Niedersachsen eintreffen. Das bestätigte das Bundesinnenministerium. Die Kinder und Jugendlichen aus Lagern auf den griechischen Inseln sollen dann für 14 Tage in Corona-Quarantäne - wie sie für alle Reisenden nach Deutschland gilt. Dann werden sie auf mehrere Bundesländer verteilt. Das Bundeskabinett hatte in der vergangenen Woche nach monatelangem Tauziehen entschieden, dass die Minderjährigen nach Deutschland kommen sollen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich schon länger dafür eingesetzt, geflüchtete Kinder aufzunehmen.

Videos 00:44 NDR Info: NDR Info Niedersachsen nimmt 50 Flüchtlingskinder auf NDR Info: NDR Info Niedersachsen nimmt 50 geflüchtete Kinder auf, die bisher auf der griechischen Insel Lesbos festsaßen. Sie kommen für 14 Tage in Quarantäne und werden dann auf die Bundesländer verteilt. Video (00:44 min)

Auch andere EU-Länder nehmen Kinder auf

Hilfsorganisationen und die Kirchen mahnten erneut ein gemeinsames europäisches Handeln an. Mehrere EU-Staaten hatten sich vor rund einem Monat darauf verständigt, mindestens 1.600 zumeist unbegleitete Kinder aus den Lagern herauszuholen. Neben Deutschland haben sich unter anderem auch Frankreich, Luxemburg, Portugal, Irland und Finnland zur Aufnahme der Minderjährigen bereit erklärt. Auch Deutschland will nach den ersten 50 Kindern und Jugendlichen weitere aufnehmen. Der Flüchtlingsrat in Niedersachsen kritisierte die Schritte als unzureichend.

Hygienische Zustände in Lagern katastrophal

Die Situation in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Ägäis-Inseln ist dramatisch. Ein Ausbruch von Covid-19-Erkrankungen könne dort angesichts katastrophaler hygienischer Zustände verheerende Folgen haben, so die Befürchtung.

