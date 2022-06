50 Meter breites Loch: In Seesen tut sich die Erde auf Stand: 10.06.2022 12:44 Uhr In Seesen im Landkreis Goslar hat sich in der Nacht zu Freitag im Stadtgebiet ein Erdfall ereignet. Der letzte Boden-Einbruch dieser Größenordnung liege gut 20 Jahre zurück, teilte die Stadt mit.

Betroffen sei das Gebiet zwischen Amtsgericht und Schützenplatz, hieß es. Der Bereich sei großräumig abgesperrt, dort bestehe Lebensgefahr, da der Boden noch immer "arbeite". Das Loch sei 15 mal 50 Meter groß, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag dem NDR. Wie tief es sei, darüber gab es zunächst keine gesicherten Informationen. Die Stadt geht von bis zu 20 Metern aus, hieß es. "Es ist zum Glück niemand verletzt worden", sagte die Sprecherin.

Bei Erdfällen stürzen unterirdische Höhlen ein

Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie erklärt Erdfälle mit dem wasserlöslichen Untergrund (Kalk oder Gipsgesteine), den einige Teile Niedersachsens aufweisen. "Löst Grundwasser diese Gesteine, bilden sich weitläufige Höhlensysteme", so das Landesamt. "Im Laufe der Zeit werden diese Höhlen häufig instabil - Teile der Höhlendecke können einbrechen. Setzt sich ein solcher Einsturz bis an die Erdoberfläche fort und der Erdboden sackt ein, entsteht ein Erdfall."

Loch könnte noch größer werden

Anwohner seien informiert worden, dass sie ihre Gärten nicht mehr betreten dürften, sagte die Sprecherin von Seesen. Betroffen seien gut 15 Häuser. Ein unabhängiger geologischer Gutachter habe sich das Resultat des Erdfalls angesehen. Er sei zu dem vorläufigen Schluss gekommen, dass auch das Erdreich um das Loch herum Risse habe und sich das Loch noch weiter ausbreiten könnte.

Wasser aus verschüttetem Bach dringt woanders an die Oberfläche

Durch den Erdfall am Freitag sei der Bach Seckau verschüttet worden, sodass dieser trockenlaufe und das Wasser an anderer Stelle wieder an die Oberfläche komme. Dies sei der Fall in der St.-Annen-Straße. Auch diesen Bereich habe sich der Geologe angesehen, hieß es. Der Erdfall werde dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie und dem Landkreis Goslar gemeldet, teilte die Stadt Seesen weiter mit. Zur besseren Bewertung und Einschätzung der Lage sollten Drohnenbilder gemacht werden. Seesen gilt nach Angaben der Stadt als Erdfallgebiet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.06.2022 | 11:00 Uhr