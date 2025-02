5 Jahre Corona - wie die Pandemie die Gesellschaft verändert hat Stand: 27.02.2025 16:48 Uhr Die Corona-Einschränkungen sind vorbei, doch die Pandemie hat in der Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen. Ein Rückblick auf die vergangenen Jahre - und wie die Forschung versucht, die Pandemie aufzuarbeiten.

Am 27.02.2020 wurde der erste Coronafall in Deutschland diagnostiziert. Zwei Tage später hatte es auch Niedersachsen erreicht. Kurz darauf wurden die Schulen geschlossen und Kontaktsperren verhängt. Die Corona-Maßnahmen wurden von der Bevölkerung sehr unterschiedlich bewertet. Während sie einigen nicht weit genug gingen, protestierten andere gegen die Beschränkung ihrer Freiheit.

Rückblick: Die "Corona-Chronik" von Niedersachsen

29. Februar 2020: Uetze (Region Hannover) meldet den ersten Coronafall Niedersachsens

13. März 2020: die Schulen in Niedersachsen werden geschlossen

22. April 2020: als letzte Bundesländer im Norden beschließen Niedersachsen und Bremen eine Maskenpflicht

Ab Sommer 2020 gibt es die ersten Anti-Corona-Demonstrationen und Gegendemonstrationen

16. Juni 2020: die Bundesregierung veröffentlicht die Corona-Warn-App

21. November 2020 die 22-Jährige Jana aus Kassel vergleicht sich auf einer "Querdenken"-Demonstration in Hannover mit Sophie Scholl

27. Dezember 2020: Niedersachsen beginnt mit dem Impfen in Alten- und Pflegeheimen

01. Februar 2021: die ersten Impfzentren öffnen

14. Februar 2021: In Hannover gehen rund 1.200 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Es gibt eine Gegendemonstration mit etwa 210 Teilnehmern.

29. März 2021: Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen kündigen immer mehr niedersächsische Kommunen nächtliche Ausgangssperren an - so die Region Hannover, der Landkreis Emsland und der Kreis Cloppenburg. In den kommenden Tagen kommen auch Ausgangssperren in den Landkreisen Peine, Celle, Wesermarsch, Oldenburg und Osnabrück hinzu.

04. Mai 2021 Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellt einen Stufenplan für anstehende Lockerungen vor. Diese sollen in Städten und Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 vom folgenden Wochenende an greifen. Mehr Freiheiten soll es für Menschen mit einem negativen Corona-Test und bereits vollständig Geimpfte geben. Wieder öffnen soll für diese Gruppen der komplette Einzelhandel, auch im Bereich Tourismus und Gastronomie soll es erste Öffnungen geben.

Neues Forschungsprojekt an der Universität Bielefeld

Dr. Anna Christina Nowak ist Teil des Projekt "Gesellschaftliche Krisen und ihre Aufarbeitung am Beispiel der Corona-Pandemie", dass das Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld gestartet hat. Es untersucht, wie die Bürger in Deutschland die Corona-Pandemie und ihre Nachwirkungen erlebt und verarbeitet haben. Ziel ist es herauszufinden, welche Rolle die Corona-Pandemie für den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt gespielt hat und heute noch spielt. Außerdem soll erforscht werden, wie die Corona-Pandemie die deutsche Politik und Gesellschaft nachhaltig verändert hat. Dafür werden mehrere Forschungsmethoden genutzt. Um Erinnerungen, Entscheidungen und soziale Folgen der Corona-Zeit rekonstruieren zu können, werden narrative Interviews, quantitative Umfragen, Tagebücher und Mediendaten eingesetzt. Zusätzlich führen die Wissenschaftler moderierte Gruppendiskussionen mit unterschiedlichen Personen- und Berufsgruppen durch. So sollen Menschen mit teils gegensätzlichen Erinnerungen und Positionierungen ins Gespräch kommen. Das Ziel ist, Distanz abzubauen und einen Dialog zu ermöglichen.

