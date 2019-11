Stand: 08.11.2019 20:21 Uhr

45. KIBUM zelebriert britische Kinderbücher

Ganz im Zeichen von Harry Potter steht Deutschlands größte nichtkommerzielle Kinder- und Jugendbuchmesse, die am Sonnabend im Kulturzentrum PFL in Oldenburg startet. Gastland bei der KIBUM ist in diesem Jahr Großbritannien. Die von der Stadt und der Oldenburger Universität veranstaltete Messe läuft bis zum 19. November. Die Organisatoren erwarten rund 30.000 große und kleine Besucher.

Tony Ross liest aus seinen Büchern

Schirmherr bei der 45. Auflage der KIBUM ist der britische Harry-Potter-Illustrator Tony Ross. Er wird aus seinen Büchern "Kleine Prinzessin" und "Die schlimmsten Kinder der Welt" lesen. Auf der Messe werden insgesamt rund 2.150 Neuerscheinungen aus knapp 300 Verlagen präsentiert.

Britischer Humor und skurrile Wesen

"Die britische Kinder- und Jugendliteratur besitzt im kulturellen und internationalen Kontext eine herausragende Bedeutung", sagte KIBUM-Programmchefin Regina Peters. Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt liebten den skurrilen britischen Humor. "Wer ein Faible für exzentrische und skurrile Wesen hat und seine Fantasie gerne auf eine humorvolle Reise schickt, fühlt sich mit Kinder- und Jugendbüchern aus Großbritannien vermutlich in seinem Element", ergänzte Mitorganisator Hans Michael Piper.

Auch Ausstellungen und Filme im Programm

Das Messeprogramm umfast 316 Veranstaltungen, darunter viele Lesungen von deutschen und britischen Autoren. Ein Höhepunkt ist auch die bis 1. Dezember laufende Ausstellung "Harry Potter und der Feuerkelch - Magische Illustrationskunst von Jim Kay". Für eine weitere Schau haben 45 europäische Illustratorinnen und Illustratoren angesichts des Brexits ihre Ideen von Europa gezeichnet, darunter sind auch viele Briten. Bis zum 20. November läuft zudem im Casablanca-Programmkino das 38. Oldenburger Kinderfilmfestival. Gezeigt werden unter anderem britische Produktionen wie "Shaun" sowie "Harry Potter" und diverse Vorpremieren.

