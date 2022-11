4.400 folgen Warnstreik-Aufruf der IG Metall im Norden Stand: 01.11.2022 16:29 Uhr Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich am Dienstag rund 4.400 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt - mit Schwerpunkten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Allein bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder seien es etwa 3.000 gewesen, berichtete ein Sprecher des IG-Metall-Bezirks Küste. In Hildesheim demonstrierten am Vormittag 600 Mitarbeitende aus fünf Betrieben. Beim Lkw-Auflieger-Hersteller Krone im emsländischen Werlte gingen um 8 Uhr 400 Menschen vor die Werkstore. Beim Flugzeugzulieferer MTU am Flughafen in Langenhagen demonstrierten 300 Mitarbeitende. Laut IG Metall sind am Mittwoch weitere Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen in 17 Betrieben geplant - wie auch am Dienstag in Hamburg, Schleswig-Holstein und dem nordwestlichen Niedersachsen.

IG Metall spricht von "Verweigerungshaltung"

"All das wäre uns allen erspart geblieben, wenn die Arbeitgeber sich am Verhandlungstisch rechtzeitig gerührt hätten", hatte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, bei einer Kundgebung in Hannover nach Ende der Friedenspflicht am Sonnabend gesagt. "Aber deren Verweigerungshaltung, mit uns ordentliche Tarifverhandlungen zu führen, hat diese Eskalation herbeigeführt. Wie lange und wie intensiv dieser Konflikt geführt werden muss, liegt in den Händen der Arbeitgeberverbände." Die Gewerkschaft sei bereit, auch für längere Zeit aufs Äußerste zu gehen, sagte der Verhandlungsführer.

Arbeitgeber fordern längere Laufzeit von neuem Tarifvertrag

Nordmetall-Verhandlungsführerin Lena Ströbele hingegen forderte die Gewerkschaft auf, die Warnstreik-Aufrufe zu beenden und zum Verhandlungstisch zurückzukehren. "Jede Stunde Warnstreik kostet die betroffenen Firmen weiter Geld und Zeit. Damit verschärft die Gewerkschaft nur die Lage, trägt aber nichts zu dem dringend benötigten Kompromiss bei, den es nun für Unternehmen und Beschäftigte braucht", sagte Ströbele. "Sobald die Gewerkschaft bereit ist, über eine deutlich längere Laufzeit zu reden, haben wir Arbeitgeber Spielraum für eine dauerhafte Gehaltserhöhung in Form einer angepassten Tabelle, zusätzlich zu der bereits in voller Höhe angebotenen Inflationsausgleichszahlung."

Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von acht Prozent für die Laufzeit von zwölf Monaten - das ist die höchste Forderung in der Branche seit 2008. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann drängte zudem auf schnelle staatliche Hilfen und Maßnahmen wie etwa die Energiepreisbremse, da selbst mit acht Prozent die erwarteten Mehrkosten nicht ausgeglichen werden könnten. Die Arbeitgeber hatten bei Verhandlungen bisher Einmalzahlungen in Höhe von 3.000 Euro - eine steuer- und abgabenfreie Prämie zum Inflationsausgleich - und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung für eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

Streiks in mehreren Bundesländern

IG-Metall-Chef Hofmann hat in einem Interview mit dem "Handelsblatt“ erkennen lassen, dass bis zur nächsten Verhandlungsrunde nur kürzere Warnstreiks von einigen Stunden geplant seien. Die vierte Verhandlungsrunde beginnt am 8. November, sie wird zunächst in Bayern und Baden-Württemberg geführt.

