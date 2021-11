43-Jähriger fährt an Stauende auf Lkw auf - Lebensgefahr Stand: 24.11.2021 20:38 Uhr Ein 43 Jahre alter Mann ist mit seinem Kleintransporter auf der Autobahn 1 an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Er erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen.

Der Lastkraftwagen befand sich am Ende eines Staus zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Cloppenburg. Der 43-Jährige sei am Mittwochnachmittag von der Autobahn 29 auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück aufgefahren und habe beim Wechsel auf den Hauptfahrstreifen der A1 beim Beschleunigen den stehenden Sattelzug übersehen, teilte die Polizei am Abend mit. Nahezu ungebremst fuhr der Kleintransporter auf den Sattelzug auf, hieß es. Der Mann wurde in der eingedrückten Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den lebensgefährlich Verletzten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Verzögerungen auch auf den Ausweichstrecken

Die A1 war wegen Aufräumarbeiten bis in den Abend in Richtung Osnabrück gesperrt, wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilte. Wegen weiterer Sperrungen im benachbarten Straßennetz kam es auch auf den Ausweichstrecken zu erheblichen Verzögerungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.11.2021 | 06:30 Uhr