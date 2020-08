Stand: 25.07.2019 17:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

42 Grad: Lingen bricht deutschen Hitzerekord

In Lingen im Emsland ist der Hitzerekord gebrochen worden - zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist die Temperatur in Deutschland auf 42 Grad gestiegen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bereits am Mittwoch war in Lingen der niedersächsische Hitzerekord von 1992 gebrochen worden: 39,1 Grad wurden gemessen. Bislang hatte die höchste Temperaturmessung seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Niedersachsen bei 38,6 Grad gelegen, verzeichnet in Faßberg und Bergen im Landkreis Celle im Jahr 1992. Der deutschlandweite Temperaturrekord war gestern in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen mit 40.5 Grad gebrochen worden. Der Allzeitrekord aus dem Jahr 2015 lag bei 40,3 Grad und war in Bayern gemessen worden. Nun also gibt es einen neuen Spitzenwert.

Ein wenig Erfrischung in der Nordsee

Ab den Mittagsstunden ächzte das Land unter den hohen Temperaturen. "Die Wärmebelastung ist umso größer, je weiter man sich in den Westen bewegt", hieß es beim DWD. Die Meteorologen hatten eine flächendeckende Hitzewarnung herausgegeben. Selbst der Brocken versprach keine Abkühlung: In 1.141 Meter Höhe sollten es 26 bis 27 Grad werden, auf dem Wurmberg bei Braunlage 27 bis 28 Grad. Lediglich die 19 Grad warme Nordsee konnte die Badenden wohl noch etwas erfrischen.

Erntemaschinen lösen Flächenbrände aus

Die hohen Temperaturen hatten am Mittwoch vielerorts für Probleme gesorgt: In Ihlow im Landkreis Aurich hat ein brennender Mähdrescher eine Wiese, Wald und Moorboden in Brand gesteckt. Insgesamt brannte es auf einer Fläche von zwei Hektar, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Auch in den Landkreisen Oldenburg, Rotenburg, Cloppenburg und Osnabrück waren Erntemaschinen der Auslöser für Flächenbrände. In Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta brannten zudem ein Hühnerstall mit 86.500 Tieren sowie ein angrenzendes Feld ab. Durch die Hitze war außerdem der Bahnverkehr im Landkreis Osnabrück gestört.

Badeverbot nur in Verden

Die Wassertemperatur des Dümmer Sees im Landkreis Diepholz, der zumeist nicht tiefer als eineinhalb Meter ist, könnte bis Ende der Woche auf 30 Grad steigen. Das sagte Hans-Heinrich Schuster vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) NDR 1 Niedersachsen. Bei dieser Hitze verdunste jeden Tag etwa ein Zentimeter Seewasser. Die Hitze sorgt auch für die Vermehrung der giftigen Blaualgen. Die Sperrung des Sees wurde allerdings wieder aufgehoben. "Die Badestellen sind sauber", sagte Dorit Döpke vom Kreisgesundheitsamt. Ein offizielles Badeverbot gab es am Mittwochnachmittag nur am Otterstedter See im Landkreis Verden.

