2G im Einzelhandel: Genervte Kunden und Erklärungsbedarf Stand: 13.12.2021 15:34 Uhr Mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs gilt in Niedersachsen nun im Einzelhandel die 2G-Regel. Für die Händler bedeutet das zusätzlichen Aufwand - und nicht immer Verständnis bei den Kunden.

Die Reaktion sei unterschiedlich, sagte Michael Knapp, Inhaber eines Kamerageschäftes in der Innenstadt von Hannover. Es gebe positive Rückmeldungen, aber auch sehr viele Menschen seien genervt. "Viele sagen, sie möchten eigentlich auch gar nicht mehr in die Innenstadt gehen wegen dieser ganzen Einschränkungen", sagte Knapp. Er als Händler habe aber gar keine andere Möglichkeit.

Mehr Kontrollen, weniger Kunden

Vor dem Eingang von Knapps Geschäft ist ein Absperrband gezogen, jeder wird kontrolliert. Die Schlangen halten sich hier in Grenzen: Nur noch ein Viertel der in der Vorweihnachtszeit sonst üblichen Kundschaft würden in sein Geschäft kommen, hieß es. Der Handelsverband hatte vor ähnlichen Entwicklungen gewarnt: Vor der Einführung von 2G hatte der Verband gemahnt, dass damit zu rechnen sei, dass das Weihnachtsgeschäft in den Innenstädten dadurch weitgehend zum Erliegen komme. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Lösung dagegen begrüßt - da so gesichert sei, dass der Handel geöffnet bleiben könne. Aus Sicht der Beschäftigten handele es sich um eine zumutbare Lösung, um alles für den Schutz der Mitarbeiter, aber auch der Kunden zu tun, so ver.di.

Städte setzen auf Bändchen und andere Konzepte

Einige Städte, darunter Göttingen, Braunschweig, Hildesheim und Wolfsburg, haben Konzepte entwickelt, damit nicht einzelne Geschäfte für die Kontrolle der 2G-Regel zuständig sind. Kundinnen und Kunden in Göttingen, die in einem Geschäft nachgewiesen haben, dass sie geimpft oder genesen sind, bekommen dort etwa ein Armband, andere setzen auf Stempel.

"Man muss viel erklären"

Die Gewerkschaft ver.di lobte dieses Vorgehen. Trotzdem kann es zu Verwirrung kommen. In Hildesheim zeigten am Montag viele Kunden das Bändchen vor, das auf dem dortigen Weihnachtsmarkt als 2G-plus-Nachweis gilt. Für den Einzelhandel ist dies aber nicht gültig. "Man muss viel erklären", sagte Kerstin Regner von ihren 2G-Kontrollen als stellvertretende Filialleiterin von Woolworth in Hildesheim.

