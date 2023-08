Sohn soll Mutter erstochen haben Stand: 05.08.2023 12:36 Uhr Nach dem Tod einer 59 Jahre alten Frau in Bremen steht der Sohn des Opfers unter dringendem Tatverdacht. Der 29-Jährige soll seine Mutter mit einem Messer tödlich verletzt haben.

Ein 29 Jahre alter Mann steht im dringenden Tatverdacht, am Samstagmorgen seine 59 Jahre alte Mutter im Bremer Stadtteil Huchting mit einem Messer getötet zu haben. Wie die Polizei mitteilte, sei der Sohn vorläufig festgenommen worden. Er solle im Lauf des Samstags psychiatrisch begutachtet werden.

Tödliche Schnittverletzungen am Hals

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fügte der Mann seiner Mutter eine Schnittverletzung am Hals zu. Die Frau verstarb nach Polizeiangaben noch am Tatort. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Weitere Familienangehörige wurden laut Polizei betreut.

