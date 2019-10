Stand: 17.10.2019 13:58 Uhr

270.000 Kinder in Niedersachsen von Armut bedroht

Anlässlich des Weltarmutstags am Donnerstag hat die Diakonie in Niedersachsen mehr Maßnahmen gegen Kinderarmut gefordert. Allein in Niedersachsen leben nach Angaben des Wohlfahrtverbandes 270.000 Kinder und Jugendliche in Armut oder sind von Armut bedroht. Das seien ein Fünftel aller jungen Menschen hierzulande, so die Diakonie. Insbesondere Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern seien betroffen.

Diakonie fordert erneut Kindergrundsicherung

Die Diakonie forderte erneut, dass für Kinder ein Anspruch auf finanzielle Hilfe festgeschrieben wird - auch Kindergrundsicherung genannt. "Es darf nicht sein, dass Kinder in unserem Land ein Armutsrisiko darstellen", sagte Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen.

"Realistisches Konzept" in Arbeit

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat eine entsprechende Initiative auf Bundesebene angeschoben. Im Dezember 2018 hatte sie bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz ein Grobkonzept für eine Kindergrundsicherung vorgestellt. Die Mehrheit der Ländervertreter habe sich für eine Weiterentwicklung ausgesprochen, sagte die SPD-Politiker danach. "Wir hoffen, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren ein realistisches Konzept entwickeln können", hieß es damals.

