Hannover: 26-Jähriger nach Messerstichen in Lebensgefahr Stand: 01.07.2023 12:50 Uhr Die Umstände sind noch völlig unklar, sicher ist: Ein 26-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Fliegerstraße. Dort soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau gekommen sein. Dabei wurde der 26-jährige Hannoveraner durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt, dass er laut Polizei in Lebensgefahr schwebt. Der 47-jährige mutmaßliche Täter wurde von der Polizei wenig später in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen. Die 34-jährige Frau wurde nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Messerattacke: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der 47-Jährige sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Motiven und dem Ablauf des Streits konnten die Beamten keine Angaben machen. Unklar ist auch, in welchem Verhältnis die drei Beteiligten zueinander stehen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.07.2023 | 06:30 Uhr