22.000 Euro: Sparbuch und Bares nach Jahren wieder gefunden Stand: 02.03.2021 19:46 Uhr Ein verlorenes Sparbuch und Bares im Wert von 22.000 Euro haben nach fünf Jahren zu ihrem Besitzer zurückgefunden. Ein 69-Jähriger hatte beides im Auto vergessen - und es ein Jahr später verkauft.

Der neue Autobesitzer, ein 50 Jahre alter Mann aus Kassel, fand einen Briefumschlag mit rund 17.000 Euro Erspartem und 5.000 Euro Bargeld im Februar in einem Fach hinter dem Beifahrersitz. Und das, obwohl er den Wagen bereits seit vier Jahren besaß. Der verdutze Finder, der sich absolut nicht erklären konnte, wie der Umschlag in sein Auto gelangt war, brachte alles zur Polizei. Die Beamten in Hessen machten schließlich den Vorbesitzer des Autos aus: den 69 Jahre alten Mann aus Niedersachsen.

Bei Probefahrt hinterm Beifahrersitz versteckt

Der hatte sein Sparbuch bereits seit 2016 vermisst. Und konnte kaum glauben, als die Polizei ihm jetzt davon berichtete. Während eines Umzugs hatte der Mann eine Scheune mit diversen Fahrzeugen aufgelöst, wie er den Beamten erzählte. Vermutlich habe er den Umschlag mit dem Sparbuch und dem Geld vor einer Probefahrt schnell hinter dem Beifahrersitz versteckt - und dann vergessen.

