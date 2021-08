185 Passagiere aus Afghanistan im Anflug auf Hannover Stand: 20.08.2021 10:08 Uhr Am Flughafen Hannover wird heute die erste Maschine mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan erwartet. Es sollen laut Deutscher Presse-Agentur 185 Passagiere an Bord sein.

Der Airbus soll zwischen 10 und 13 Uhr landen, bestätigte eine Flughafen-Sprecherin am Freitagvormittag gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Am Donnerstag hatte ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gesagt, dass neben sogenannten Ortskräften auch Staatsangehörige aus anderen EU-Ländern an Bord des in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestarteten zivilen Flugzeugs seien. Möglicherweise werden in den nächsten Tagen weitere Flieger in Hannover ankommen.

Geflüchtete Menschen erhalten Visa bei Ankunft

Seit Donnerstag werden mobile Registrierungsstraßen am Flughafen eingerichtet, Geflüchtete erhalten dort ein "Visa on Arrival". Das bedeutet, dass ihr Visum bei der Ankunft erteilt wird. "Das ist eine absolute Ausnahme, für solche Fälle aber die einzig praktikable Lösung", sagte der BAMF-Sprecher. Zusammen mit der Bundespolizei nehme man die Menschen in Empfang und sorge für ihren Schutz. Bereits in Taschkent seien sie auf das Coronavirus getestet worden.

Innenministerium: "Viele Kommunen wollen Menschen aufnehmen" Wie es für Afghanen, die in Niedersachsen ankommen, dann weitergeht, erklärt Ministeriumssprecher Philipp Wedelich.

Mindestens 450 Plätze stehen zur Verfügung

In welche Aufnahmeeinrichtungen die Afghanen gebracht werden, wird das BAMF nach der Ankunft entscheiden. Niedersachsen stellt für die Aufnahme afghanischer Ortskräfte und deren Familienangehörigen mindestens 450 Unterbringungsplätze bereit. Es könne auch sein, dass Einrichtungen in anderen Bundesländern per Bus angefahren werden, so das BAMF. Am Donnerstag waren bereits vier Maschinen in Frankfurt gelandet.

Kommunen sind zu Aufnahmen bereit

In Niedersachsen bereiten sich Erstaufnahmeeinrichtungen und Kommunen auf die bevorstehende Zuweisung von Geflüchteten vor. Im Grenzdurchgangslager Friedland werden 450 Menschen erwartet. Auch im Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel im Heidekreis laufen nach Auskunft von Innenminister Boris Pistorius (SPD) die Vorbereitungen. Zahlreiche Städte in Niedersachsen sondieren aktuell ihre Kapazitäten zur Unterbringung der Neuankömmlinge. Teilweise gestalten sich die Planungen mangels Informationen schwierig. Viele Kommunen haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

