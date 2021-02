17 Oberbürgermeister fordern neue Corona-Strategie Stand: 27.02.2021 08:05 Uhr Die Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetages will im Umgang mit der Corona-Pandemie einen neuen Weg einschlagen. In einem Brief an den Ministerpräsidenten stellen sie ihren Plan vor.

17 Oberbürgermeister haben das Schreiben unterzeichnet, das unter dem Motto steht: "Leben mit Corona - behandeln, impfen, testen, öffnen!" Eine inzidenzbasierte Öffnung einzelner Bereiche, so wie sie im Stufenplan der Landesregierung angedacht ist, hält das Gremium für falsch. Die Städtechefs fordern, dass das gesamte öffentliche und gesellschaftliche Leben wieder hochfahren kann, wenn der überwiegende Teil der Risikogruppen geimpft und das Gesundheitssystem funktionsfähig ist.

OBs setzen auf Tests und Hygienemaßnahmen

"Maßstab muss insoweit die Auslastung der Intensivkapazitäten sein", heißt es in dem Schreiben. Außerdem müsse die Bevölkerung regelmäßig und vermehrt getestet werden. Die Öffnung sei möglich, wenn Menschen weiter auf Hygiene und Abstand achten und Mund-Nasen-Schutz tragen, heißt es in dem Schreiben. Zugunsten einer Öffnung des öffentlichen Lebens sprechen sich die Oberbürgermeister dafür aus, die Einschränkungen im persönlichen und privaten Umfeld beizubehalten.

Perspektive für Gastronomie und Hotellerie

Für die Gastronomie und die Hotellerie brauche es eine verlässliche Öffnungsperspektive, möglicherweise aber auch Einschränkungen wie eine bundesweite Sperrstunde, hieß es weiter. Auch die Schulen sollten aus Sicht der Oberbürgermeister frühzeitig wieder vollständig, zumindest aber im Wechselunterricht, geöffnet werden.

Drosten warnt vor schweren Verläufen bei 40- bis 60-Jährigen

Der Virologe Christian Drosten hatte im Podcast von NDR Info, "Coronavirus-Update", Anfang Februar vor zu schnellen Lockerungen gewarnt. Große Bevölkerungsschichten seien auch in Monaten noch nicht geimpft - wie etwa die Gruppe der 40- bis 60-Jährigen. Dann würde das Virus in dieser Altersgruppe zu vielen schweren Verläufen führen, die in dieser großen Zahl nicht von den Krankenhäusern versorgt werden könnten.

