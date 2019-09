Stand: 14.09.2019 09:53 Uhr

162 Grundschulen seit 2004 geschlossen

In Niedersachsen ist die Zahl der Grundschulen in den vergangenen Jahren gesunken. 1.699 Grundschulen gab es den Zahlen des Landesamts für Statistik (LSN) zufolge im vergangenen Jahr noch. 15 Jahre zuvor gab es noch 162 Einrichtungen mehr. Ein Drittel der Gemeinden in Niedersachsen hat demnach überhaupt keine Grundschule mit Hauptstandort. Allerdings ist auch die Zahl der Grundschüler gesunken - um fast 20 Prozent von 346.000 auf 279.000.

Videos 01:25 Niedersachsen 18.00 Studie: Bedarf an Grundschullehrern steigt Niedersachsen 18.00 Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass bis 2025 bundesweit 26.300 neue Grundschul-Lehrkräfte benötigt werden. Kultusminister Tonne (SPD) sieht für Niedersachsen Handlungsbedarf. Video (01:25 min)

Klassen werden teils zusammengelegt

In manchen Gemeinden gibt es so wenige Kinder im Grundschulalter, dass die Grundschulen vor Ort nicht jede Jahrgangsstufe abdecken. In diesen Kleinstschulen - 59 insgesamt - ist es möglich, die 1. und die 2. sowie die 3. und die 4. Klasse zusammenzulegen. So soll der Grundschulstandort erhalten bleiben.

Familien wählen Orte mit Grundschulen

Denn nach Einschätzung des Landesamts für Statistik sind Gemeinden ohne Schulen für Familien mit Kindern meist weniger attraktiv. Die Folge sei, dass die Orte von den Folgen des demografischen Wandels stärker betroffen sind als andere Orte: Gibt es also vor Ort eine Grundschule, geht die Zahl der Kinder im Grundschulalter nicht so stark zurück wie in Orten ohne Schule.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.09.2019 | 09:00 Uhr