135 mobile Teams übernehmen für Impfzentren in Niedersachsen Stand: 07.09.2021 13:48 Uhr Bis Oktober werden die Impfzentren der Landkreise und Städte abgebaut und die Impfkampagne geht in eine neue Phase. Dann sollen mobile Teams Auffrischungen übernehmen und die Impfquote hochtreiben.

Bis zu 135 Impfteams seien in Niedersachsen geplant, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Ziel sei es, pro 70.0000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein Team einzurichten, das bis zu zwölf Personen umfasse. Diese sollen sich um insgesamt vier Bereiche kümmern: Alten- und Pflegeeinrichtungen, Schulen, prekäre Wohn- und Lebenssituationen sowie Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen.

Behrens: Mehr Impfungen für sicheren Herbst

Angesichts der vierten Welle müsse die Impfquote in Niedersachsen unbedingt erhöht werden, sagte Behrens weiter. Wie auch der Berliner Virologe Christian Drosten nehme sie eine gewisse Gleichgültigkeit in der Bevölkerung wahr. Derzeit seien nicht genug Menschen gegen Covid-19 geimpft, um in einen sicheren Herbst zu starten.

