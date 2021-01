13 Uhr: Krisenstab informiert über die aktuelle Corona-Lage Stand: 19.01.2021 06:55 Uhr Vor den Bund-Länder-Beratungen äußert sich heute der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung zur Corona-Situation. NDR.de überträgt live ab 13 Uhr.

Wie haben sich die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen entwickelt? Wie ist der aktuelle Stand der Impfkampagne? Diese und andere Fragen werden Claudia Schröder oder Heiger Scholz vom Krisenstab in der Landespressekonferenz voraussichtlich beantworten. Die Ausführungen können Sie wie gewohnt an dieser Stelle ab 13 Uhr im Livestream verfolgen.

Live: Krisenstab äußert sich zur Corona-Situation

Bund und Länder beraten weiteres Vorgehen

Noch keine Antworten dürfte es dagegen auf die Frage geben, wie es mit dem Corona-Beschränkungen weitergeht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten treffen sich heute Mittag ab 14 Uhr zu einer Videokonferenz, um darüber zu beraten. Zur Debatte steht unter anderem eine Homeoffice-Pflicht, für die sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ausgesprochen hat. Außerdem soll über eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns diskutiert werden. NDR.de berichtet über die Ergebnisse.

