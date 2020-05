Stand: 02.05.2020 08:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

1. Mai ohne Partys: Polizei zieht positive Bilanz

In ungewohnter Ruhe und Zweisamkeit haben die Menschen in Niedersachsen den 1. Mai verbracht. Die Polizei zeigte sich zufrieden, dass fast alle Bürger die Einschränkungen wegen des Coronavirus eingehalten haben. Selten habe die Polizei in Hannover an einem 1. Mai so wenig zu tun gehabt, sagte eine Sprecherin NDR 1 Niedersachsen. Am Maschsee hätten Beamte lediglich eine nicht genehmigte Demonstration auflösen müssen. Gegen die Organisatorin sei Anzeige erstattet worden. Ansonsten hätten die Polizisten einen nahezu ereignislosen Arbeitstag erlebt.

Betrunkene nach Hause geschickt

Auch im Weserbergland blieb es laut Polizei ruhig. Anders als befürchtet, habe es keine größeren Wandergruppen gegeben. Rund um Hameln hätten sich die meisten Menschen an die Abstandsregeln gehalten. Im Gegensatz zu den Vorjahren blieb der Bullensee bei Rotenburg/Wümme nahezu menschenleer. Laut Polizei mussten nur ganz vereinzelt junge alkoholisierte Menschen nach Hause geschickt werden.

Osnabrück: Regen trägt zu ruhigem Verlauf bei

Nennenswerte Einsätze gab es auch im Raum Osnabrück und im Emsland nicht. Weder habe es an den sonst üblichen Treffpunkten zum 1. Mai Menschenansammlungen gegeben, noch andernorts. "Die Bürgerinnen und Bürger haben sich alle sehr besonnen verhalten und die geltenden Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingehalten", so die Polizeiinspektion Osnabrück. Das regnerische Wetter habe sicher auch seinen Teil zum ruhigen Verlauf beigetragen. Die Polizei zeigte sich mit dem Einsatzablauf sehr zufrieden.

Braunschweig: Verweis auf Abstandsregeln bei Kundgebungen

Wie überall im Land kontrollierte die Polizei auch im Bereich Cloppenburg und Vechta, ob die Menschen sich an das Versammlungsverbot halten. Dabei hätten die Beamten nur vereinzelt Verstöße festgestellt, so die Polizei. Ruhig blieb es auch in Braunschweig, trotz der dort angemeldeten Kundgebungen. Dabei habe es zwar keine nennenswerten Verstöße gegeben. Allerdings hätten die Teilnehmer immer wieder darauf hingewiesen werden müssen, die Mindestabstände einzuhalten.

