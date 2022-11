1. Klasse im Regionalverkehr in Niedersachsen bleibt bestehen Stand: 06.11.2022 11:37 Uhr Im Nah- und Regionalverkehr in Niedersachsen wird es weiterhin eine 1. Klasse geben. Die Grünen hatten vor der Landtagswahl die Abschaffung gefordert. Davon ist im Koalitionsvertrag nichts mehr zu finden.

Zwar gab es bei der Abstimmung des Wahlprogramms auf dem Grünen-Landesparteitag im Juni durchaus andere Meinungen - dennoch kam die Forderung nach der Abschaffung in das Wahlprogramm der Partei. Die Begründung damals: "Diese Zwei-Klassen-Einteilung der Bahn im Nah- und Regionalverkehr passt nicht mehr in die heutige Zeit", wie Grünen-Landeschef Hans-Joachim Janßen im August sagte. Ein Ziel der Verkehrswende sei es, mehr Kapazitäten für Bahnfahrende zu schaffen.

Fast 400 Zweite-Klasse-Plätze gegenüber zwölf Plätzen in erster Klasse

Auch bislang schon wird die 1. Klasse im Nah- und Regionalverkehr mitunter freigegeben, wenn die 2. Klasse überfüllt ist. Doch für viel Entlastung sorgt das in den meisten Fällen nicht: Bei der S-Bahn in Hannover etwa haben die verschiedenen Zugtypen um die zwölf Sitzplätze in der 1. Klasse - bei 180 Sitzplätzen und mehr als 200 Stehplätzen in der 2. Klasse.

