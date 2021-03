Wie Online-Händler Kunden zum Kauf drängen

Leider ist das nicht so einfach. Über andere Merkmale Ihres Internetzugangs können Sie weiterhin identifizierbar sein (Browser-Fingerprinting). Die Software-Erweiterung Flash setzt zum Beispiel eigene Cookies, die Sie nicht so einfach innerhalb des Browsers löschen können. Wenn Sie JavaScript im Browser abschalten oder zusätzliche (kostenlose) Software wie Ghostery und NoScript anwenden, können Sie den Datenzugriff durch Dritte aber einschränken, wie das Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein in seinen Tipps erläutert. Nachteil: Viele Websites funktionieren ohne JavaScript nur eingeschränkt.