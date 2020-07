Stand: 25.06.2015 11:54 Uhr - NDR Info

Apps bieten Blinden hilfreiche Orientierung von Philip Kretschmer

Es gibt fast nichts, wofür es heutzutage nicht auch eine Smartphone-App gibt: für den Weckanruf, für die Frage, wo es lang geht und wann der nächste Bus fährt, für Pizza-Bestellungen und vieles, vieles mehr. All diese Apps können im Alltag kleine Helfer sein. Richtig nützlich sind solche Programme aber für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind - wie zum Beispiel blinde Menschen. Für sie gibt es immer mehr Angebote.

Peter Eisenach ist blind und im Alltag auf Hilfsmittel angewiesen. Seitdem er ein Smartphone besitzt, sind diese immer öfter digital. Wie die App Be My Eyes, über die Helfer ihm erklären, was er gerade vor sich hat. In diesem Fall sind es neue Socken, die Eisenach gekauft hat, deren Größe er aber nicht von der Verpackung ablesen kann. "Wissen Sie, was da drauf steht?", fragt er die App. Die Helfer bei Be My Eyes, die im Zweifel eben auch die Sockengröße vorlesen, sind Freiwillige, die gerade online sind. Wenn ein Blinder Unterstützung benötigt, werden sie mit diesem verbunden - und sie sehen, was die Smartphone-Kamera aufzeichnet.

Anonymität ist kein Problem

Dass er über die App ihm unbekannte Menschen um Rat oder Hilfe fragt, stört Eisenach überhaupt nicht: "Wenn ich meine Freunde frage, dann kann es mir passieren, dass sie eine Einschätzung geben, zum Beispiel: 'Was ist denn das für eine blöde Farbe von dem T-Shirt?', 'Das steht Dir doch gar nicht', 'Gefällt mir nicht', oder so. Das will ich dann aber gar nicht wissen. Ich frage was, es wird erklärt, und meistens ist das nur ein Ding von einer Minute oder so."

Neuer Markt für App-Entwickler

Mehr als 220.000 Helferinnen und Helfer hat die App mittlerweile. Aber Be My Eyes ist nicht die einzige erfolgreiche App für Blinde. Da immer mehr blinde Menschen ein Smartphone benutzen, entwickelt sich ein neuer Markt für App-Entwickler. Reiner Delgado vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband erklärt, dass die steigende Rechenleistung der Smartphones immer mehr Apps für immer mehr Bereiche möglich macht: "Es gibt Farberkennungs-Apps, es gibt Texterkennungs-Apps, und es gibt viel im Bereich der Orientierung." Außerdem gebe es auch Bilderkennungs-App, die extra für Blinde gedacht seien.

Auch NDR bietet Audiodeskription an

Eine App namens Greta erleichtert blinden Menschen den Zugang zum Kino. Bisher mussten sie in Sondervorstellungen gehen, doch mithilfe von Greta können sie viel mehr Film-Vorstellungen besuchen: Mit dem eigenen Smartphone und den eigenen Kopfhörern greifen sie auf die Tonspur für Blinde - die sogenannte Audiodeskription - zu. Bei der Audiodeskription werden zwischen den Dialogen die Szenen anschaulich beschrieben. So kennen es Blinde bereits aus zahlreichen Fernsehangeboten. Beim NDR ist die Serie "Der Tatortreiniger" nur ein Beispiel von vielen, für die es die Audiodeskription gibt.

Kino-Vergnügen dank Greta

Mit den Szenen-Beschreibungen im Ohr können blinde Menschen auch gemeinsam mit Sehenden ins Kino gehen. Delgado ist begeistert von dem digitalen Helfer: "Greta ist wirklich ein Meilenstein auf dem Weg zum Zugang zu Hörfilmen im Kino. Es ist so, dass es zu fast allen deutschen Kinofilmen Audiodeskriptionen gibt, weil die Filmförderanstalt das für geförderte Filme vorschreibt." Delgado nutzt Greta auch privat. Besonders gefällt ihm, dass die App so einfach funktioniert: "Niemand muss dafür sonst noch was tun: Meine Freunde müssen mir nicht helfen, das Kino muss nichts machen, und ich kann einfach hingehen, als ob ich ein ganz normaler Kinobesucher wäre."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Netzwelt | 25.06.2015 | 08:08 Uhr