Zensus-Daten für die Samtgemeinde Neuenkirchen

Der aktuelle Zensus liefert detaillierte Daten zum Zusammenleben der Menschen in der Samtgemeinde Neuenkirchen. Die Daten wurden deutschlandweit im Jahr 2022 erhoben und Ende Juni 2024 veröffentlicht. Sie zeigen, wo Menschen wohnen, in welchen Berufen sie arbeiten oder wieviel Miete sie zahlen.

Familien in der Samtgemeinde Neuenkirchen

Die Samtgemeinde Neuenkirchen besteht aus den Gemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage. In der Samtgemeinde Neuenkirchen lebten im Mai 2022 insgesamt 10.126 Menschen, 50,6 Prozent Männer und 49,4 Prozent Frauen. Etwa 22 Prozent waren bis 18 Jahre alt und 17 Prozent über 66 Jahre alt. Rund 14 Prozent der Menschen hier wurden nicht in Deutschland geboren. Insgesamt leben sie in 3.851 Haushalten zusammen. 26 Prozent sind Einpersonenhaushalte, in etwa 46 Prozent leben Familien mit Kindern. Die restlichen 28 Prozent sind Paare ohne Kinder und Wohngemeinschaften.

Berufe in der Samtgemeinde Neuenkirchen

In der Samtgemeinde Neuenkirchen waren 3 Prozent der Menschen erwerbslos und 44 Prozent Menschen, die nicht arbeiten können oder dürfen, wie Kinder, Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit Behinderung. Rund 54 Prozent waren erwerbstätig, etwa 6 Prozent in akademischen Berufen oder als Führungskräfte, rund 13 Prozent als Bürokräfte und dienstleistenden Berufen und 23 Prozent in technischen oder handwerklichen Berufen. Etwa 4 Prozent der Menschen arbeiten in der Landwirtschaft, im Forst oder in der Fischerei.

In der Samtgemeinde Neuenkirchen gibt es 4.039 Wohnungen, davon sind 55 Prozent Einfamilienhäuser. 24 Prozent der Wohnungen sind kleiner als 100 Quadratmeter, weitere 62 Prozent sind 100 bis 200 Quadratmeter groß. 15 Prozent der Wohnungen sind größer als 200 Quadratmeter. Durchschnittlich zahlen Mieterinnen und Mieter 4,79 Euro pro Quadratmeter (nettokalt). 78 Prozent der Wohnungen haben eine Gas-, Öl- oder Kohleheizung, 4 Prozent werden mit einer Wärmepumpe beheizt und 8 Prozent mit Fernwärme.

Mieten in der Samtgemeinde Neuenkirchen

Ergebnis der Bundestagswahl

Zur Bundestagswahl im Jahr 2021 gab es hier 7.832 Wahlberechtigte. Bei der Wahl wurde die CDU mit 44,6 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Darauf folgte die SPD mit 23,9 Prozent der Stimmen.

Der Zensus 2022 Für den Zensus 2022 wurden Daten aus den Registern der Verwaltungen zusammengeführt – beispielsweise die Daten der Einwohnermeldeämter. Außerdem wurde eine Stichprobe von mehr als 10 Millionen Menschen befragt, um die Angaben aus den Registern zu überprüfen und zu verbessern.



Ein Teil der Stichprobe wurde zusätzlich auch zu Themen befragt, zu denen es in den Registern keine Angaben gibt, etwa zum Bildungsgrad oder der Erwerbstätigkeit. Aus diesen Befragungen wird dann eine Schätzung für die gesamte Bevölkerung errechnet. Hierbei kann es zu Unschärfen kommen, sodass etwa die Gesamtzahl der Erwerbstätigen und der Nicht-Erwerbstätigen in einer Gemeinde nicht genau übereinstimmt mit der Gesamt-Einwohnerzahl laut Register.



Schließlich wurden etwa 17,5 Millionen Eigentümer und Eigentümerinnen zu den Häusern und Wohnungen in Deutschland befragt.



Die Daten im Zensus werden vom Statistischen Bundesamt sehr detailliert veröffentlicht. Um dennoch den Rückschluss auf einzelne Menschen zu verhindern, werden die Daten leicht verfälscht, wenn es sich um kleine Zahlen handelt. Es kann daher vorkommen, dass in den Grafiken dieses Artikels Summen scheinbar falsch sind – zum Beispiel, dass die Gesamtzahl der Männer und Frauen in sehr kleinen Gemeinden nicht der Summe der Gesamtbevölkerung entspricht.

