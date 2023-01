Spritpreise aktuell: So viel kosten Benzin und Diesel Stand: 05.01.2023 08:30 Uhr Das Bundeskartellamt sieht trotz Rekordjahr keine Hinweise auf Preisabsprachen. Aktuelle Daten zeigen die Entwicklung der Preise für Benzin, Diesel und Rohöl für Deutschland und den Norden.

von Serafin Arhelger, NDR Data

Noch nie waren die Spritpreise im Jahresschnitt teurer als 2022. Die Grafik zeigt die aktuelle Entwicklung für Deutschland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen:

Spritpreise auch abhängig vom internationalen Rohölpreis

Die Spritpreise werden von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst: Zum einen bestimmen saisonale Nachfrage-Effekte, wie beispielsweise zu Beginn der Heizperiode, die Gewinnmargen der Mineralölkonzerne und die Kosten für die Verarbeitung in Raffinerien den Preis. Da Rohöl die Basis für Kraftstoffe und Heizöl ist, sind die Preise zudem vom internationalen Rohölpreis abhängig. Dieser ist gerade in Krisenzeiten starken Schwankungen unterworfen.

ADAC kritisiert zu hohe Spritpreise

Obwohl für Diesel in Deutschland weniger Steuern anfallen als für Benzin, kostet er auch nach Ende des Tankrabatts deutlich mehr. "Zwar gibt es Sondereffekte wie die steigende Heizölnachfrage und den Bedarf der Industrie als Gasersatz, doch auch das erklärt nicht, warum der Preis derart stark gesprungen ist", kritisiert Jürgen Albrecht vom ADAC. Bereits im März hätten sich die Spritpreise vom Rohölpreis entkoppelt. Er sieht den Grund dafür vor allem bei den Raffinerien, von denen die meisten von Mineralölkonzernen betrieben werden. "Die Gewinn-Margen der Raffinerien sind nach Brancheninformationen in diesem Jahr zehnmal höher als 2021", so Albrecht.

Bundeskartellamt: Bisher keine Hinweise auf Preisabsprachen

Die Entkopplung der Preise war für das Bundeskartellamt (BKartA) ein Grund, eine sogenannte Sektoruntersuchung des Kraftstoffmarkts vorzunehmen, deren Zwischenbericht Ende November veröffentlicht wurde. Darin kommt das BKartA zu dem vorläufigen Schluss, dass keine ausreichenden Hinweise auf kartellrechtsrelevante Verstöße vorliegen. Dennoch gebe es strukturelle Probleme im Markt, die weiter untersucht werden müssten. Zudem kommt das BKartA in dem Bericht zu dem Ergebnis, dass der dreimonatige Tankrabatt an die Endverbraucher weitergeben wurde.

Verbraucher können Benzinpreise per App vergleichen

Verschiedene Apps helfen, die aktuellen Preise an den Tankstellen zu vergleichen. Auch wenn es ökologisch nicht das Sinnvollste ist - aus Kostengründen kann sich unter Umständen ein etwas weiterer Ausflug zu einer anderen Tankstelle lohnen. Das Bundeskartellamt hat eine Liste mit Apps und Links zusammengestellt.

