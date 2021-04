Demmin: Wohn- und Geschäftshaus in Flammen

Stand: 29.04.2021 13:56 Uhr

In Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Morgen ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sie versuchen, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude zu verhindern. Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.