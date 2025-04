Stand: 18.04.2025 19:00 Uhr Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A14

Auf der Autobahn 14 in Richtung Wismar hat sich am Freitagnachmittag an der Anschlussstelle Schwerin Nord ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Insassen in dem Pkw erlitten schwere Verletzungen und wurden in Kliniken gebracht. Laut Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Ein Gutachter ist am Unfallort, die A14 ist in Richtung Norden weiter gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 18.04.2025 | 19:00 Uhr