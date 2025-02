Stand: 23.02.2025 10:48 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Bei einem Unfall zwischen Kobrow im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Goritz im Landkreis Rostock sind am Sonntagmorgen zwei junge Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 23-jährige Fahrer versucht einem Wildtier auszuweichen. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und kollierte mit einem Baum. 20 Feuerwehrleute befreiten die Beiden aus dem komplett zerstörten Wagen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer im Gesicht verletzt. Sein Beifahrer auf der Rückbank erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Die beiden Männer kamen mit Rettungswagen in das Klinikum Süd nach Rostock.

