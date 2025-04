Zwei Einbrüche auf Baustellen in Ludwigslust-Parchim

Am Wochenende sind Unbekannte auf zwei Baustellen im Landkreis Ludwigslust-Parchim eingebrochen. Bei Lübtheen haben Täter Kraftstoff von drei Baggern gestohlen. Insgesamt fehlen etwa 350 Liter Diesel. Bei Wittenburg sind Unbekannte in zwei Baucontainer gewaltsam eingebrochen. Dort haben sie mindestens ein Notstromaggregat gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls in besonders schweren Fall. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.