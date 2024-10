Stand: 07.10.2024 12:59 Uhr Zülow: Starke Rauchentwicklung bei Brand einer Lagerhalle

In Zülow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) brennt eine Lagerhalle für Baumaterialien am südlichen Ortsausgang. Sieben Freiwillige Feuerwehren sind an dem Einsatz beteiligt. Menschen sind laut der Einsatzkräfte nicht in Gefahr. Die Wasserversorgung für die Löscharbeiten wurde durch Hydranten in Zülow hergestellt. Dafür musste die Feuerwehr mehrere hundert Meter Schlauch verlegen. Die Einsatzkräfte können nur unter Atemschutz löschen. Die Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster wegen der Geruchsbelästigung durch Brandgase geschlossen zu halten.

