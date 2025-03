Stand: 11.03.2025 11:29 Uhr Zoo Schwerin stellt Pläne zum Naturschutzzentrum vor

Im Hauptausschuss der Schweriner Stadtvertretung wird heute der neue Rahmenplan für den Zoo vorgestellt. Demnach soll sich der Zoo noch mehr zu einem Naturschutzzentrum entwickeln und Besucher an der Artenschutzarbeit teilhaben lassen. Auf 100 Seiten hat der Zoo aufgeschrieben, wie er sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln will: Das Gelände soll in Besucherzonen eingeteilt werden und die Besucher inhaltlich leiten. Zum Beispiel die Frage "Warum Artenschutz?" oder "Zoos als Artenschutzentrum".

Außerdem gehe es darum, Lösungsansätze darzustellen und erste Erfolge in diesem Bereich zu vermitteln. Dafür sollen unter anderem ein ZooCampus, eine Tropenhalle und ein Feuchtwiesen-Areal entstehen. Auch ein Zugang zum Zoo am Franzosenweg, vom Schweriner See aus, ist Teil des Konzepts. Außerdem soll sich der Zoo zum Beispiel mit Solarzellen selbst mit Energie versorgen können. Eine Machbarkeitsstudie soll jetzt mögliche Kosten für die Umsetzung der Pläne analysieren und prüfen welche Fördermittel dafür eingeworben werden könnten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin