Stand: 09.09.2024 17:20 Uhr Zierow: Zwei E-Bikes gestohlen

In Zierow bei Wismar haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag unbekannte Täter zwei E-Bikes gestohlen. Die Räder standen an einer Straßenlaterne im Bereich des dortigen Campingplatzes in der Strandstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.09.2024 | 17:20 Uhr