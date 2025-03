Stand: 03.03.2025 18:21 Uhr Zeugen gesucht: 47.000 Euro Schaden durch Diebstahl in Autohaus

Nach einem Einbruch in einem Autohaus in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sucht die Polizei Zeugen. Die unbekannten Täter sollen nach Polizeiangaben einen weißen VW Crafter und Bargeld gestohlen haben. Insgesamt liege der Schaden bei 47.000 Euro. Laut Polizei haben sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu dem Autohaus in der Gewerbeallee verschafft. Wer in der Zeit von Sonnabend 12 Uhr bis Montagmorgen 6.30 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

