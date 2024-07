Stand: 30.07.2024 17:48 Uhr Zehn Kilogramm Mariuhana an der Autobahn versteckt

Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem brennenden Auto auf der A24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim gerufen worden. Bei der Absicherung des verlassenen Autos hat die Polizei in der Nähe zehn Pakete mit jeweils einem Kilogramm Marihuana gefunden. Die waren im Unterholz versteckt. Die Polizei observierte den Fundort. Erfolgreich, denn in der Nacht parkten zwei Männer ihr Auto in der Nähe auf einem Seitenstreifen, einer davon stieg aus und suchte am Fundort der Drogen. Die Polizei nahm die beiden Männer aus Albanien fest. Gegen die 33- und 35-Jährigen wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des verbotenen Handels mit Cannabis erlassen. Die Oberstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem brennenden Auto und dem Marihuana-Fund gibt.

