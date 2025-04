Stand: 09.04.2025 17:59 Uhr Zarrentin: Motorrollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Am Mittwochmorgen verletzte sich in Zarrentin der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall schwer. Nach aktuellem Stand bog gegen 6 Uhr ein Autofahrer von der Bahnhofstraße auf ein Tankstellengelände ab und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Fahrer der Simson Schwalbe. Der erlitt Verletzungen an den Beinen und am Kopf und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwerin geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

