Stand: 21.03.2025 16:29 Uhr Wittenburg: Polizei befreit Hirsch aus Wildzaun

Polizisten des Reviers Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben am Freitagmorgen einen Hirsch befreit, der sich in einem Wildzaun verfangenen hatte. Der Lokführer eines Güterzuges hatte gegen 8 Uhr an der Bahnstrecke zwischen Bobzin und Wittenburg gesehen, wie das Tier mit seinem Geweih im Wildzaun neben der Bahnstrecke feststeckte. Er rief die Polizei, die Beamten zerschnitten mit einem Bolzenschneider den Draht des Zaunes und befreiten den Hirsch. Das Tier blieb unverletzt. Der Hirsch flüchtete in den Wald, die Polizisten informierten den zuständigen Jagdpächter.

