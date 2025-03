Stand: 13.03.2025 07:32 Uhr Wittenburg: Festwoche zum 800-jährigen Jubiläum geplant

Im kommenden Jahr feiert die Stadt Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ihr 800-jähriges Jubiläum. Mittwochabend haben die Stadtvertreter den Zeitraum vom 4. bis zum 12. Juli für die Festwoche beschlossen. In dieser Zeit sollen in Wittenburg, vor allem in der Innenstadt und auf der Bürgerwiese, täglich Veranstaltungen stattfinden, so Bürgermeister Christian Greger (CDU). Der Beschluss sei wichtig, damit Verträge für die Festwoche geschlossen werden können. An einem Konzept für das Programm wird aktuell noch gearbeitet, heißt es vom Bürgermeister.

