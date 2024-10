Stand: 01.10.2024 16:46 Uhr Wittenburg: Dr. Oetker produziert mehr Tiefkühlpizzen

In Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sollen ab kommendem Jahr deutlich mehr Tiefkühlpizzen produziert werden als bisher. Das geht aus einer Mitteilung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt hervor. Demnach soll die Produktion bei Dr. Oetker von derzeit gut 400 Tonnen am Tag auf 550 Tonnen steigen. Das soll erreicht werden, indem die Auslastung der bestehenden Anlagen erhöht wird und nach Unternehmensangaben rund 40 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Zusätzliche Baumaßnahmen sind nicht geplant. Die Behörde informiert über den Antrag von Dr. Oetker in Wittenburg, weil wegen der Veränderung eine erneute Genehmigung laut Immisionschutzgesetz notwendig ist. Die Öffentlichkeit muss dabei beteiligt werden. Das dazu notwendige Verfahren läuft ab der kommenden Woche und bis Anfang Dezember.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 01.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim