Wismarer Holzindustriegebiet leidet unter Bau-Krise

Das Wismarer Holzindustriegebiet leidet unter der Bau-Krise in Deutschland. Der Markt in Deutschland und Europa sei seit 2023 um etwa 25 bis 30 Prozent eingebrochen, sagt Ralf Lorber, Chef des Egger-Werkes. Es ist mit etwa 1.000 Mitarbeitern das größte Werk des sogenannten Holzclusters. Der Einbruch beträfe seinen und alle anderen holzverarbeitenden Betriebe im Cluster im Wismarer Norden. Alle Werke mit zusammen etwa 2.000 Mitarbeitern seien aber international aufgestellt. So gleiche das Egger-Holzplattenwerk die Nachfrageschwäche durch verstärkte Exporte nach Asien und Amerika aus. Auf dem europäischen Markt hingegen sei auch für das laufende Jahr keine Besserung in Sicht, so Lorber.

