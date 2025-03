Stand: 07.03.2025 21:03 Uhr Wismarer Delegation besucht Partnerstadt Kemi

Eine Delegation aus Wismar hat ihre finnische Partnerstadt Kemi besucht. Mit dabei waren unter anderem Wismars Bürgermeister Thomas Beyer und Bürgerschaftspräsidentin Sylvia Bartsch, so die Stadt. Thema vor Ort war unter anderem, wie die Finnen es geschafft haben, den städtischen CO2-Ausstoß in weniger als 20 Jahren um mehr als 60 Prozent zu senken. Wie Wismar heute, war Kemi früher stark von der Holzindustrie geprägt, befindet sich aber im Wandel. So werden jetzt Produkte für die Wasserstoffproduktion hergestellt. Von diesem Transformationsprozess will Wismar lernen, hieß es. Auch über den Tourismus wurde gesprochen, denn immerhin befindet sich Kemi, als südlichster Punkt Lapplands in der Nähe des Heimatdorfes des finnischen Weihnachtsmanns, Rovaniemi.

Wismar pflegt noch weitere Partnerschaften

Wismar hat insgesamt sieben Partnerstädte. Neben Lübeck gehört auch das schwedische Kalmar dazu. Auch das dänische Aalborg und Calais in Frankreich ist mit der Hansestadt verbunden. Relativ neu sind die Partnerschaften mit Pogradec in Albanien und das ukrainische Tschornomorsk.

