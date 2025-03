Stand: 12.03.2025 18:17 Uhr Wismar: Weitere Ladeneröffnungen im Drewespark

Donnerstag und Freitag eröffnen vier weitere Läden im Wismarer Drewespark. Damit sind dann sieben von 16 geplanten Geschäften in dem neuen Einkaufszentrum am Altstadtrand fertig. Ursprünglich war die komplette Eröffnung schon für das Jahr 2022 geplant. Zuletzt sollten im vergangenen November die Geschäfte öffnen. Mittlerweile seien auch die Außenarbeiten zu 90 Prozent abgeschlossen, so Dennis Zimmer, von der Peko GmbH, die das Bauprojekt für einen Investor betreut. Jetzt läge es größtenteils an den Mietern selbst ihre Inneneinrichtung umzusetzen. Es bestehe aber die Hoffnung, das gesamte Projekt in den nächsten zwei Monaten abzuschließen. Jetzt fehlen unter anderen noch zwei Restaurants und ein Hotel.

