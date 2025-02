Stand: 28.02.2025 12:16 Uhr Wismar: Vier neue öffentliche Toiletten in Planung

In Wismar sind vier öffentliche Toiletten in Planung. Eine Anlage soll noch zur diesjährigen Tourismus-Saison fertig werden, sagte Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) auf der Bürgerschaftssitzung am Donnerstag Abend. Am Alten Hafen soll eine Toilette entstehen und auch auf dem Wismarer Friedhof. Mit der Deutschen Bahn sei die Stadt in Verhandlungen. Auf dem Bahnhof gibt es schon seit mehreren Jahren keine funktionierende WC-Anlage mehr. In der Sitzung am Donnerstag wurde sich darauf geeinigt, eine Verbesserung der Toiletten-Infrastruktur weiter in einem Ausschuss zu besprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 28.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg