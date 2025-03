Stand: 24.03.2025 06:49 Uhr Wismar: Verkehrs-Einschränkung für Wegweiser-Bau

Ab Montag kommt es in Wismar zu Verkehrseinschränkungen. Das Aufstellen neuer Wegweiser zum Großgewerbestandort Wismar-Kritzow wird vorbereitet. Dafür sind bis kommenden Sonntag unter anderem Erd- und Betonarbeiten direkt an der Straße nötig. Darum wird im Stadtteil Dargetzow die Straße nach Rostock teilweise halbseitig gesperrt und der Verkehr dort per Ampel geregelt. Genauso betrifft das auch die Osttangente. Das ist die Verlängerung der A14, die das Großgewerbegebiet in zwei Hälften teilt. Auch dort ist die Straße zum Teil halbseitig gesperrt. Rund 60 Hektar des Gewerbegebietes gehören zu Wismar, weitere 60 Hektar zur Gemeinde Hornstorf. Ende des Jahres soll nach Angaben der Stadt das Gewerbegebiet erschlossen sein.

Weitere Informationen Wismarer Stadtverwaltung zieht positive Bilanz für 2024 Finanziell ist das Jahr laut Stadt gut gelaufen. Einige geplante Bauprojekte sind aber nicht fertig geworden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg