Wismar: Spielplatz zur Sport-Anlage für alle umgewandelt

In Wismar im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es jetzt ein Fitnesstudio unter freiem Himmel. Laut Nutzungsbedingungen muss man mindestens 1,40 Meter groß sein, um es zu nutzen. Laut Stadt handelt es sich dabei ausdrücklich nicht um einen Kinderspielplatz. Auf einer sogenannten Calisthenics-Anlage stehen Sportgeräte, an denen mit Hilfe des eigenen Körpergewichtes trainiert werden kann. An den Geräten können unter anderem Klimmzüge, Liegestütze und Rumpfbeuge gemacht werden.

Erste Anlage dieser Art in Wismar

Zusätzlich steht auch eine neue Tischtennis-Platte auf der Anlage. Diese befindet sich im Wismarer Stadtteil Friedenshof in einem Park hinter der Arbeiterwohlfahrt. Vorher gab es dort einen Spielplatz für Kinder. Die Neugestaltung hat nach Angaben der Stadtverwaltung 60.000 Euro gekostet.

