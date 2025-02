Stand: 26.02.2025 16:57 Uhr Wismar: Neue Glocke für Sankt-Nikolai-Kirche

Die Wismarer Nikolaikirche hat eine neue Glocke. Sie ist etwa 600 Kilo schwer und hat einen Durchmesser von etwa 90 Zentimetern. Am Mittwochvormittag wurde sie per Kran in den Turm gehoben. Jetzt hängen darin vier Glocken.

Eine zusätzliche Glocke zur Schonung

Zuletzt war kein Dreiklang mehr möglich. Denn die älteste Glocke in der eigentlichen Dreier-Reihe ist schon fast 300 Jahre alt. Sie soll geschont und nur noch zu besonderen Anlässen geschlagen werden. Anfang April sollen dann wieder drei Töne erklingen. Die neue Bronzeglocke hat 20.000 Euro gekostet. Dazu kommen noch weitere 40.000 Euro für die Baumaßnahmen drumherum. Das Geld dafür ist unter anderem durch Spenden zusammengekommen.

