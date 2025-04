Stand: 14.04.2025 18:49 Uhr Wismar: Mann verletzt zwei Männer nach Streit vor einer Bar

Zwei Männer sind nach einer Auseinandersetzung in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) verletzt worden. Laut Polizei waren drei Personen beteiligt. Der Streit begann am Sonnabend in den frühen Morgenstunden vor einer Bar zwischen einem 40- und einem 57-Jährigen. Der 40-Jährige aus Wismar soll den 57-Jährigen dabei mit einem Messer verletzt haben, so die Polizei weiter. Der Angreifer flüchtete und wurde von einem Zeugen verfolgt. Diesen verletzte der Tatverdächtige mit einer Reizgas-Pistole im Gesicht. Die Polizei nahm den 40-jährigen Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Laut Polizei sei der Tatverdächtige mit 1,6 Promille erheblich alkoholisiert gewesen. Außerdem bestünde der Verdacht, dass der Mann zusätzlich Medikamente eingenommen hat.

Mehrere Waffen bei Durchsuchung beschlagnahmt

Bei einer Hausdurchsuchung des Wismarers wurden vermeintlich tatrelevante Gegenstände, ein Teleskopschlagstock sowie weitere Messer gefunden und beschlagnahmt. Am Sonnabend erfolgte bereits die richterliche Haftprüfung. Der Tatverdächtige sei vor Ort entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetzes führt die Kriminalpolizei durch.

